Matchpoint – Tennis Championships, ein Tennisspiel von Tennisfans für Tennisfans

Außerdem wurde der Profi-Coach Erwin Dannenberg an Bord geholt, der den Entwicklern mit Ratschlägen zum Spielerinstinkt und zu Verhalten der KI zur Seite stand und weitere Einblicke gab, wie sich der Tennissport in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat – von der Ausrüstung über die Platzoberfläche bis hin zur Mentalität der Spieler. Dadurch ist Matchpoint – Tennis Championships ein Spiel geworden, in dem sich Spieler dem virtuellen Match genauso nähern wie einem realen Tennisspiel. Mit einem klaren Fokus auf Features wie Ballwechsel-Taktiken müssen Spieler darauf achten, was ihr Gegner tut, und sich auf ihre Strategie konzentrieren, anstatt einfach den Anweisungen der Benutzeroberfläche zu folgen. Und wer weiß – vielleicht fühlen sich die Spieler nach einigen Partien in Matchpoint – Tennis Championships dadurch ja auch ermutigt, auf dem echten Platz zum Schläger zu greifen.