Padel: Jürgen Klopp und Fernando Belasteguín - zwei große Namen dieser faszinierenden Trendsportart

Aber nicht nur der zweimalige FIFA-Welttrainer des Jahres ist der Faszination dieser Sportart erlegen. Bereits seit 60 Jahren begeistert Padel Menschen auf der ganzen Welt und ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten überhaupt. 18 Millionen Spieler sind in 51 nationalen Verbänden im Padel-Weltverband FIP organisiert, in mehr als 90 Ländern kann Padel gespielt werden.