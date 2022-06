Sailun Reifen – Nachhaltige Performance

Zudem überzeugten EcoPoint³-Reifen in unabhängigen Tests mit Kraftstoffeinsparungen von 0,5 Liter bei Pkw und bis zu 2 Liter bei Lkw pro 100 Kilometer. Durch ihre weichere Gummimischung tragen Reifen mit EcoPoint³-Technologie ferner zu einem spürbar besseren Fahrkomfort sowie zu verringerten Geräuschemissionen bei. Auch die übermäßige Wärmeentwicklung der EcoPoint³-Reifen und der damit einhergehende Verschleiß werden reduziert, was in der Folge maßgeblich die Reifensicherheit und damit die Gesamtlebensdauer erhöht. Ebenso bietet der EcoPoint³-Reifen dank seiner innovativen Gummimischung eine außergewöhnliche Ganzjahres-Leistung. Darüber hinaus sind die verwendeten Materialien der Reifen umweltfreundlich. So werden beispielsweise weniger fossile Rohstoffe verwendet. Dies führt zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um durchschnittlich 8 kg für einen Sailun Pkw-Reifen und rund 36 kg für einen Sailun Lkw-Reifen. Auch alle Bereiche des Produktions- und Herstellungsprozesses sind klar an den nachhaltige Ambitionen ausgerichtet. So schlägt Sailun mit seinen neuen EcoPoint³-Reifen für Pkw und Lkw ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf und erfüllt auf innovative Weise gleichermaßen die Anforderungen der Automobilhersteller und Verbraucher an moderne und nachhaltige Premium-Hightech-Reifen.