Sich einmal fühlen wie ein Poker High Roller

Wer nicht bis Januar warten will, um an einem touristischen Hotspot zu pokern, der kann sein Glück bereits ab dem 08.08.2022 bei der EPT Barcelona versuchen. Der legendäre EPT-Spot am Port Olimpic richtet insgesamt 61 Events in zwei Wochen aus. PokerStars bietet aktuell online Qualifikationsmöglichkeiten für das €5.300 Main Event.