Die EPT ist zurück in Barcelona

Die herausragende Lage des Casinos am Port Olimpic, unmittelbar am Strand. Dazu eine Stadt, die alleine schon mehrere Reisen wert ist. Die Teilnehmerzahlen wuchsen in den folgenden Jahren beständig. Der EPT-Rekord für Spieler im Main Event wurde mit 1988 Teilnehmern beinahe selbstverständlich auch in Barcelona aufgestellt, im Jahr 2019. Der Schwede Simon Brändström holte sich den Sieg und knapp $1.5 Mio. Preisgeld.