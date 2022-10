Fußballfans im Training – Gemeinsam gegen Krebs

Das Programm „Fußballfans im Training“ (FFIT) für übergewichtige Fans wird in Vereinen der Fußball-Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga von der Deutschen Krebshilfe in Zusammenarbeit mit dem Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel durchgeführt. Es findet dort statt, wo das Fan-Herz schlägt: auf den Sportanlagen des Lieblingsclubs! In theoretischen und praktischen Einheiten vermitteln die Trainer, wie die Teilnehmer mit kleinen Veränderungen ihre Ernährung positiv beeinflussen und ihr Bewegungsverhalten ändern können.