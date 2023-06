Eurojackpot bei Lotto24 spielen

Alle Highlights der Lotterie im Überblick:

Was ist der Eurojackpot?

Die Eurojackpot-Ziehung ist jeden Dienstag & Freitag

Seit dem 25. März 2022 gibt es erstmalig in der Eurojackpot-Geschichte eine zweite Ziehung pro Woche – und zwar dienstags. Diese findet neben der am Freitagabend in Helsinki (Finnland) um 20 Uhr statt. Entsprechend fiebern Eurojackpot-Spieler in Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn mit ihren Spielscheinen den wöchentlichen Eurojackpot-Ziehungen entgegen.