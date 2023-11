Fußballfans im Training – Gemeinsam gegen Krebs

Das Präventionsprogramm „Fußballfans im Training“ (FFIT) für übergewichtige Fans wird in Vereinen der Fußball-Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga von der Deutschen Krebshilfe in Zusammenarbeit mit dem Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel durchgeführt. Es findet dort statt, wo das Fan-Herz schlägt: auf den Sportanlagen des Lieblingsclubs! Auch die Trainer*innen kommen aus den Reihen des Vereins. In theoretischen und praktischen Einheiten vermitteln sie, wie die Teilnehmer*innen mit kleinen Veränderungen ihre Ernährung positiv beeinflussen und ihr Bewegungsverhalten ändern können, denn: Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und ein normales Gewicht verringern das Risiko für 13 Krebsarten, beispielsweise für Darmkrebs. Hinzu kommen ein besseres Lebensgefühl und mehr Fitness. Ehemalige männliche Teilnehmer berichten hier darüber, was sich in ihrem Leben geändert hat und wie sie es geschafft haben, nachhaltig fit zu bleiben.