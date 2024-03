NEO.bet spendet an well:fair die Neven Subotic Stiftung

Strahlende Gesichter gab es bei der Scheckübergabe von 52.905€ von NEO.bet an well:fair (ehemals Neven Subotic Stiftung)! Tobias Springer, Management NEO.bet (li.) und Michael Fechner, Country Manager NEO.bet überreichten dem ehemaligen BVB-Profi die stolze Summe aus der großen Spendenaktion „Seven4Neven“ rund um Weihnachten und zu Beginn des neuen Jahres 2024. „Wir freuen uns, mit der Charity-Aktion Seven4Neven einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, vielen Menschen in Ostafrika sauberes Trinkwasser und dadurch auch ein Stück weit besseres Leben ermöglichen zu können. NEO.bet wird sich auch in Zukunft weiter hier engagieren“, sagt Managing Director Galina Werner. Jede Kombiwette mit mindestens 7 Wetten hatte dabei nicht nur die Chance auf einen großen Gewinn, sondern auch das Potential etwas Gutes zu tun. Auf jeden vollen Gewinn packte NEO.bet noch 20% der Höhe des Gewinns obendrauf – und spendete den Betrag jetzt an well:fair. Stiftungsgründer Neven Subotic engagiert sich mit seiner Organisation seit vielen Jahren u.a. für sauberes Trinkwasser und Sanitäranlagen in Kenia, Tansania und Äthiopien. „Wir bedanken uns von Herzen für den lebenswichtigen Einsatz von neobet, die sich für das Menschenrecht Wasser einsetzen und somit die Grundlage für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben vieler Menschen in Ostafrika ermöglicht“, so Subotic. NEO.bet freut sich mit der Spende nun ein ganzes Projekt, bestehend aus einem Hauptbohrloch für mehrere Wasserstellen und Sanitäranlagen, in Tansania umzusetzen.