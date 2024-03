In der PENNY DEL ist mit den Playoffs die heiße Saisonphase nun in vollem Gange. Im Rahmen der Award Show, in der die besten DEL-Cracks von einem Gremium gewählt und ausgezeichnet werden, verleiht PENNY auch den „Unsung Hero Award“. 2024 werden Familien ausgezeichnet, die dafür sorgen, dass Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene Eishockey nicht nur spielen, sondern auch ihre Leidenschaft für den Sport mit dem Puck entfachen können.

Video-Doku über drei eishockeyverrückte Familien

PENNY durfte in den letzten Wochen drei eishockeyverrückte Familien begleiten, die exemplarisch für alle Eishockey-Familien stehen sollen. Die Doku ist ab Mitte März exklusiv auf dem PENNY YouTube Kanal zu sehen. [Hier die Videos zum „PENNY Unsung Hero Award 2024″ ansehen]

So haben beispielsweise die drei Kinder einer Familie aus Hamburg im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren ihren Eishockey-Leidenschaft an die Eltern weitergegeben. Deshalb engagiert sich der Papa inzwischen als ehrenamtlicher Nachwuchsleiter beim Hamburger SV.

Spannende Einblicke liefert auch Martina Schrick, die Kapitänin der U18-Nationalmannschaft, von der Eishockey-WM in der Schweiz. Daraufhin würdigte der DEB ihre starken Leistungen und nominierte sie erstmals für das A-Team bei den Euro Hockey Tour Finals im Februar 2024. Zudem schildert Schrick alltägliche Probleme, wie das demnächst anstehende Abitur und wie sie ihre berufliche - zum Beispiel ein Stipendium in den USA - und private Zukunft - mit einem Freund - gestalten will.

Zudem hat PENNY die bekannte Eishockey-Familie Goc begleitet. Die drei Brüder Marcel, Sascha und Nikolai haben ihre Karriere mittlerweile sehr erfolgreich beendet. Marcel gewann unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeonchang sensationell die Silbermedaille und wurde 2019 mit den Adler Mannheim Deutscher Meister. Auch Sascha holte einmal die DEL-Trophäe - 2010 mit den Hannover Scorpions. Gleich zwei Meistertitel kann Nikolai für sich verbuchen. Gemeinsam mit Sascha durfte er mit Hannover feiern, 2015 kam bei seinem Intermezzo in Mannheim noch ein weiterer hinzu. Nun verraten sie wie sie zu diesem Sport kamen und wie das Leben nach der Karriere ohne Eishockey läuft. Bereits mit 16 bzw. 17 Jahren jagten die Brüder dem Puck auf dem Eis in der DEL hinterher, alle drei Karrieren starteten bei der ESG Esslingen. Außerdem erzählen die Brüder wie die nächste Generation in Person des Sohnes von Marcel Goc gefördert wird.

Award für Mitarbeiter, Fans und Schiedsrichter*innen

Zur Premiere des „PENNY Unsung Hero Award“ im Jahr 2021 wurden alle tüchtigen Mitarbeiter auf den jeweiligen Geschäftsstellen der Klubs geehrt, die in der „Corona-Saison“ alles dafür getan haben, die Spielzeit, so gut es eben möglich war, am Laufen zu halten.

In 2022 war die Pandemie leider immer noch allgegenwärtig und deshalb verlieh PENNY den „Unsung Hero Award“ an die treuen Fans, die auch schweren Zeiten ihren Klub unterstützten. Viele Anhänger verzichteten auf die Rückgabe ihrer Dauerkarte und von Fan-Klubs gab es Aktionen, um ihre Leidenschaft und Solidarität in herausfordernden Zeiten zu zeigen. Die Situation war wahrlich nicht einfach: Damals durften gar keine Fans ins Stadion, schließlich nur mit Einschränkungen und dann war plötzlich wieder alles möglich. Trotz der komplizierten Lage hielten die Fans ihren Klubs die Treue.

Neben dem Award hatte sich PENNY zudem etwas ganz Besonderes einfallen lassen und die Band Münchener Freiheit engagiert, die ihren Song „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ in „Ohne dich lauf ich heut Nacht nicht ein“ selbst umgetextet hatten - was ein Novum in der Geschichte der Band darstellte. Das Lied wurde daraufhin mit den DEL-Profis eingesungen und schließlich als Hommage an die Fans aller Klubs ausgespielt.

Im vergangenen Jahr durften sich die Eishockey-Schiedsrichter*innen über den „PENNY Unsung Hero Award“ freuen. In einer von PENNY aufwendig produzierten dreiteiligen Doku bei YouTube wurden drei Unparteiische nicht nur während ihres Jobs auf dem Eis, sondern auch in ihrem Privatleben begleitet. Die Doku soll dabei helfen, für mehr Verständnis und Respekt der Schiedsrichter*innen zu werben.

