Coca-Cola Real Talk Barrierefreiheit & Inklusion im Sport

Die UEFA EURO 2024™ steht vor der Tür und wir freuen uns auf ein buntes, internationales Highlight in Deutschland. „Bunt“ – das bedeutet natürlich auch inklusiv. Denn Sport kennt keine Grenzen: Im Sport können wir Barrieren überwinden, Vorurteile abbauen und uns mit Menschen verbinden. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, dass Sportevents und Sportstätten für alle zugänglich sind – barrierefrei, ohne unnötige Hindernisse, die Menschen mit Behinderung ausgrenzen.

Coca-Cola, offizieller Sponsor der UEFA seit 1988 und Partner der UEFA EURO 2024™, bringt beim nächsten Coca-Cola Real Talk am 16. Mai 2024 (Beginn: 18.30 Uhr) das Thema „ Barrierefreiheit & Inklusion im Sport “ auf den Tisch.

Wenn im Juni 24 Fußballmannschaften aus ganz Europa nach Deutschland reisen, kommen mit ihnen tausende Fans, die ihre Stars in den Stadien und Fan Zones supporten und feiern wollen. Auch Menschen mit Behinderung werden dabei sein, für die ein leichter Zugang zu allen Spielstätten und Fan-Feiern möglich sein soll. Deshalb haben sich die Organisatoren und Partner wie Coca-Cola zum Ziel gesetzt, dass die Europameisterschaft ein buntes Sommermärchen 2.0 für alle Fußballbegeisterten wird. „Von Hamburg über München bis Berlin organisieren wir Fan-Feste in allen zehn Host Cities“, erklärt Barbara Körner, Geschäftsführerin Coca-Cola GmbH in Deutschland. „Dabei achten wir darauf, dass die Fan Zones und unsere Aktivitäten für alle leicht zugänglich sind.“