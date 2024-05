Weisse Weste: Große Spende für Projekt von Ex-Profi Neven Subotic

Beeindruckende Hilfe für ein wichtiges Projekt: Neven Subotic, Ex-Profi von Borussia Dortmund und Union Berlin, hat im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag einen 35.000 Euro-Scheck von SCHÖNER WOHNEN Polarweiss für die well:fair Foundation entgegengenommen.

Seit 2012 schafft die Foundation, die vor kurzem von „Neven Subotic Stiftung“ in well:fair umbenannt wurde, die Grundlage für Bildungschancen, Selbstbestimmung und Zukunftsperspektiven, baut unter anderem Brunnen und sanitäre Anlagen in Ostafrika.

SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 haben in den vergangenen Jahren über die Kooperation „Die Weisse Weste“ regelmäßig die Stiftungsarbeit mit stattlichen Summen unterstützt. Die aktuelle Spendensumme setzt sich zum einen aus 6.500 Euro aus der Aktion „Die Weisse Weste“ zusammen.

Basis für die in dieser Saison vergebenen „Weissen Westen“ sind die Zu-Null-Spiele der Bundesliga-Torhüter, die jeweils mit 50 Euro der Initiative zugutekamen. Hinzu kommen rund 27.500 Euro aus dem „Phrasenschwein“, zugrunde liegen hier Spenden der Zuschauer und das Phrasengeld. Zudem stockte SCHÖNER WOHNEN Polarweiss den Betrag auf volle 35.000 Euro auf.

„Sauberes Trinkwasser bedeutet Leben“

Er freute sich und erklärte: „Sauberes Trinkwasser bedeutet Leben und ist ein Menschenrecht. Trotzdem haben viele Menschen keinen Zugang dazu. Wir arbeiten täglich daran und sind sehr froh darüber, dass sich unsere Spender*innen dafür einsetzen, den Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen in Ostafrika zu realisieren. So wird die Grundlage für ein menschenwürdiges Leben mit Gesundheit, Bildung und einer selbstbestimmten Zukunft gestärkt. Mit ‚Doppelpass‘ und SCHÖNER WOHNEN-Farbe haben wir Unterstützer an unserer Seite, die sich seit sechs Jahren nachhaltig engagieren. Diese treue Verbundenheit ist enorm wichtig und hat bereits Tausenden von Menschen zu ihrem Menschenrecht verholfen.“