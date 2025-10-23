Volkswagen Energy Sondermodelle

Sportlich, kompakt oder geräumig, Verbrenner oder Elektro: Egal, für welches der 11 ENERGY Sondermodelle Sie sich entscheiden, alle starten mit einer umfangreichen Serienausstattung durch.
Die neuen ENERGY Sondermodelle – jetzt zu attraktiven Raten leasen.
So kommt jetzt zum Beispiel der Klassiker mit Extra-Energy daher – und zwar als Sondermodell Golf ENERGY: Der Innenraum überzeugt mit einem beheizbaren Multifunktionslenkrad mit „ENERGY“-Schriftzug und hochwertiger Materialauswahl. Ebenfalls zur Serienausstattung gehören unter anderem die automatische Distanzregelung ACC, der „Front Assist“ und der „Side Assist“. Und für alle, die noch mehr Extra-Energy wollen – das optionale „Plus“- Paket bietet Ihnen clevere Assistenzsysteme wie „Travel Assist“, „Lane Assist“ und das Infotainment-Paket „Discover“.
Oder wie wär’s mit dem Taigo ENERGY und ganz viel Extra-Komfort? Denn er empfängt Sie mit einer stilvollen Ambientebeleuchtung, 2-Zonen-„Air Care Climatronic“ und beheizbaren Vordersitzen. Oder der Tiguan ENERGY – wenn’s eine Numero größer sein soll, denn so viel SUV war selten so serienmäßig. Unter anderem mit an Bord sind die silberne Dachreling, beheizbare Vordersitze mit silberner Ziernaht und die 3-Zonen-„Air Care Climatronic“.
Vollelektrisch und voller Vorteile: So kann man den ID.4 ENERGY gut auf den Punkt bringen. Und seine Energie sieht man schon von Weitem, dank schwarzer Außenspiegelgehäuse mit „ENERGY“-Logoprojektion, abgedunkelter Heck- und hinterer Seitenscheiben, 19-Zoll-Leicht- metallrädern „Hamar“ und noch viiielem mehr.
Sind Sie bereit für mehr Extras, mehr Erlebnis und mehr Energy? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch bei uns. Und wenn Sie jetzt alle ENERGY Sondermodelle entdecken wollen – auf https://www.volkswagen.de gibt’s alle Details.