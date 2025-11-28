volkswagen-dein-fussball

Der DFB-Pokal erzählt keine glatten Geschichten. Er erzählt wahre. Jede Runde, jeder Zweikampf, jeder unerwartete Moment – all das macht es zu deinem Fußball. Und genau deshalb steht der Pokal für das, was wir mit „Dein Leben. Dein Spiel. #DeinFußball“ erzählen: persönliche Perspektiven, individuelle Erlebnisse und die Vielfalt all der Menschen, die Fußball leben – nicht nur konsumieren.
Dein Leben. Dein Spiel. #DeinFußball
In diesen 90 oder 120 Minuten lässt sich nichts berechnen. Hier treffen Biografien aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Jeder ist aus einem anderen Grund hier, und jeder Weg dahin verlief anders: Profis, die glauben, alles zu kennen. Handwerker, die plötzlich vor Millionen im TV gegen den Meister antreten. Fans, die ihre Vereine durch jede Runde tragen. Betreuerinnen, ohne die kein Team existiert. Kinder, die von ihrer eigenen Pokalgeschichte träumen.
Hier entsteht #DeinFußball – in Momenten, die man nicht vergisst. Volkswagen begleitet diesen Wettbewerb als Partner des Fußballs – sichtbar, verlässlich und mit klarer Haltung. #DeinFußball steht für Integration, Inklusion, Vielfalt und Gleichberechtigung. Auch wir leben diese Offenheit und bauen mit Fußball Brücken und schaffen Räume, in denen alle dazugehören können. Dabei leben wir Werte vor, die auch fest in der Pokal-DNA verankert sind. Hier gibt es kein „zu klein“, „zu anders“ oder „nicht passend“.
Das gilt jedes Jahr aufs Neue. Jede Saison ist ein Neustart mit neuen Chancen und neuen Überraschungen. Wenn ein Underdog einen Erstligisten rauswirft, ist das mehr als Sport – es ist ein Statement: Jeder kann seinen Platz einnehmen und wachsen, unabhängig von Herkunft oder Voraussetzungen. Das ist Teil der Identität des Wettbewerbs. Das spiegelt wider, was Volkswagen als Partner des Fußballs fördern will.
Der Pokal ist selten gerecht, nie perfekt, aber immer mitreißend. Und genau so machen wir den Fußball zu unserem Sport, denn wir alle tragen unser eigenes #DeinFußball in uns.