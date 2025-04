Laureus World Sports Awards 2025 mit Djokovic - und deutschen Siegchancen

Die Laureus World Sports Awards finden erneut in Spanien statt - und erneut nehmen viele Superstars teil. In einer Kategorie gibt es auch deutsche Siegchancen.

Die Laureus World Sports Awards finden erneut in Spanien statt - und erneut nehmen viele Superstars teil. In einer Kategorie gibt es auch deutsche Siegchancen.

Die Laureus World Sports Awards 2025 finden auch dieses Mal wieder in Madrid statt. Wie schon im vergangenen Jahr treten zahlreiche Superstars der Sportwelt den Weg nach Spanien an, wenn die prestigeträchtigen Auszeichnungen am 21. April vergeben werden.