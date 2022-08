Rudi Brückner - Der Talk am Montag als Podcast

Auch als Podcast! Rudi Brückner feiert mit seiner eigener Talksendung am Montagabend sein Comeback auf SPORT1: In „Rudi Brückner – Der Talk am Montag“ begrüßt der frühere „Doppelpass“-Moderator ab dieser Saison verschiedene Stargäste aus dem deutschen Fußball zur Diskussion über aktuelle Themen.