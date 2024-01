Podcast: Flutlicht an! Porträt-Kolumne #70 Lili Engels - Vorbehalte im Fußball: "Warum macht das kein Mann?“

Im Englischen gibt es den Ausspruch „You can‘t be what you can‘t see“, was sich in etwa übersetzt als: „Du kannst nichts sein, was du nicht siehst.“ Angespielt wird damit natürlich auf das Thema Vorbilder. Wer Menschen, mit denen er oder sie sich besonders gut identifizieren kann, in gewissen Rollen erlebt, kann sich besser vorstellen, sie auch selbst auszufüllen.