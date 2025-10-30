Neuer Podcast: SPORT1 zeigt Spitzensportler ganz nah

SPORT1 30.10.2025 • 15:02 Uhr SPORT1 startet mit einem neuen Podcast durch: In „SPORT1 DEEP DIVE“ spricht Host Lenny Peteanu mit Persönlichkeiten aus dem Sport über ihre bewegenden Geschichten. Jede Woche gibt es neue Einblicke, Emotionen und Inspiration – authentisch, nah und tiefgehend.

SPORT1 hat sein Podcast-Portfolio erweitert und bringt mit „SPORT1 DEEP DIVE“ ein neues wöchentliches Format an den Start. Im Videopodcast spricht Host Lenny Peteanu mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Sport-Universum über ihre inspirierenden Geschichten.

Der neue Podcast erscheint ab dem 4. November auf allen gängigen Plattformen, auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf dem YouTube-Kanal von SPORT1. Zum Auftakt ist Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela zu Gast.

Tiefgang statt Schlagzeilen

Mit dem neuen Format setzt SPORT1 bewusst auf Tiefe und persönliche Einblicke. Peteanu spricht mit seinen Gästen über prägende Momente, Erfolge, Rückschläge und über die Geschichten, die abseits des Rampenlichts stattfinden.

„Wie geil ist das denn?! Wir alle feiern diese Sportikonen, haben uns vor dem Bildschirm mit ihnen gefreut und gelitten. Aber eines ist klar: Am Ende sind auch sie nur Menschen. Im “SPORT1 DEEP DIVE" will ich hinter die ‚Ikonen-Fassade‘ blicken, sehen was dahintersteckt", zeigt sich Peteanu begeistert. „Gemeinsam gehen wir auf eine Reise und sprechen über die größten Hürden, wie sie diese überwunden haben und was sie daraus gelernt haben, sammeln Eindrücke, wie ihr sie noch nie gehört habt!“

Ein Podcast, der unter die Haut geht

Der Videopodcast wird in einem eigens gebauten Studio produziert und bietet damit nicht nur Ton-, sondern auch Bild-Erlebnisse. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben die Gäste hautnah – mit Emotionen, Mimik und Gestik.

Auch inhaltlich blickt das Format über den Tellerrand hinaus: Neben aktiven und ehemaligen Spitzensportlerinnen und -sportlern kommen Kommentatoren, Experten und Sportwissenschaftler zu Wort – Menschen, die inspirieren und begeistern.

Hochkarätige Gäste zum Start

Den Auftakt macht am 4. November der ehemalige Fußball-Nationalspieler und BVB-Profi Patrick Owomoyela, gefolgt von der dreifachen Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch am 11. November und Extremschwimmer André Wiersig am 18. November.

„Mit “SPORT1 DEEP DIVE“ stärken wir unser digitales Portfolio gezielt im Bereich Bewegtbild und Audio. Das neue Format soll nicht nur unsere bestehenden Nutzer begeistern, sondern auch neue Zielgruppen für SPORT1 erschließen und unsere führende Position als digitale Sportplattform weiter ausbauen“, erklärt der operative Geschäftsführer Tim Schnabel.

Ein Format mit Anspruch und Atmosphäre

„Unser Ziel ist es, vielfältige und digitale Bewegtbild-Inhalte zu schaffen, die in Erinnerung bleiben. In einer Welt voller schnelllebigem Content setzen wir mit “SPORT1 DEEP DIVE" bewusst auf Tiefe, authentische Einblicke und eine stimmige Distribution“, ergänzt Jan-Niklas Häuslein, Director Content Experience.