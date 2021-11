Poker, WSOP Main Event: Deutscher Koray Aldemir am Finale Table - neuer Poker-Weltmeister?

Dem Sieger winken neben dem begehrten goldenen Bracelet auch acht Millionen US-Dollar – und ein Deutscher hat die besten Karten! Koray Aldemir geht als Führender an den Finaltisch. Der 32-Jährige hat in seiner Karriere insgesamt bereits über 12 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingespielt. Behält er im Finale die Nerven?