HeadsUp Champion Cheen Rheem

Das Turnier sorgte zusätzlich für Gesprächsstoff als der 16-fache WSOP-Champion Phil Hellmuth sich in der ersten Runde mit den Mätzchen seines Gegners Eric Persson auseinandersetzen musste. Üblicherweise ist es Hellmuth, der seine Frust-Schübe an den Gegnern auslässt. Diesmal reizte ihn sein Gegenüber so sehr, dass Hellmuth am Ende entnervt die Segel streichen musste.