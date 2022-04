Poker Magnus Carlsen großer Bluff mit Assen

Hier muss Carlsen nun einige Dinge beachten. Die Bandbreite an Händen, die sein Gegner haben kann, ist schier unendlich. Ein Big Blind, der nur 6000 nachbezahlen musste in einen Pott von 43000. Da sind so viele Kombinationen möglich. Aber vermutlich nicht unbedingt ein Ass. Sicherlich keine starke Kombination aus Ass/König oder Ass/Dame, da hier der Spieler vermutlich ein weiteres Mal vor dem Flop erhöht hätte. Das ist entscheidend für den weiteren Verlauf der Hand.