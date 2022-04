Poker Weltmeister Koray Aldemir Interview

Aldemir: Vor allem in den ersten Jahren war ich das. Wir hatten Skype-Gruppen wo wir Hände ausgetauscht und besprochen haben. Fedor Holz war dabei, Rainer Kempe und andere. Wir haben aber nicht nur über Poker gesprochen, sondern waren auch so befreundet. Und wenn Pokerturniere anstanden, sind wir oft gemeinsam gereist. Jetzt hat es sich ein wenig geändert, viele von früher spielen nicht mehr so viel. Aber in Vegas hatten wir wieder ein Haus zu fünf Personen. Ich wohne auch in Wien mit zwei Pokerfreunden zusammen, die kommen jetzt mit nach Las Vegas.