Pokerskills Prominenz VIP

Eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, erlebte ich 2015 mit Olivia Jones in Hamburg. Ich sollte die Dragqueen für ein anstehendes Pokerduell gegen „Die Geissens“ coachen. Dann der Schock! Olivia Jones teilte mir mit, dass sie noch nie in ihrem Leben eine Spielkarte in der Hand gehalten hat. Selbst die Spielfarben Karo, Pik oder Kreuz waren komplett unbekannt. Oh je, ich sah bereits ein mehrtägiges Poker-Trainingslager auf mich zukommen. Was dann geschah, bezeichne ich im Nachhinein als ein Wunder. Olivia saugte jedes einzelne Wort auf und verstand wirklich alles, was ich vermittelte, direkt auf Anhieb. Die Wertigkeit der Karten, die Rangfolge der Blätter, den kompletten Ablauf des Spiels. Nach gerade einmal 45 Minuten ging es bereits in den Strategie-Teil mit Tipps & Tricks über. Und auch in der ein paar Tage später aufgezeichneten TV-Show machte die Drag-Queen eine verdammt gute Figur…nicht nur optisch! Naturtalent!