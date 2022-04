Pokertipps Profi Einsteiger

Ein Turnier ist noch nie im ersten oder zweiten Level gewonnen worden! Du hast zu Beginn eines Turniers sehr viele Chips im Verhältnis zu den Blinds. Selbst wenn du in der ersten halben Stunde nur absolute Grütze ausgeteilt bekommst, verliere nicht die Geduld. Auch wenn dein Sitznachbar bereits 3 x so viele Chips hat wie du, bewahre die Ruhe. Hinten kackt die Ente. In all den Jahren habe ich immer wieder beobachtet, dass Spieler am Turn oder River sehr schnelle Entscheidungen treffen. Es wird viel zu schnell gecalled oder gepasst. Nehmt euch einen Augenblick Zeit für eure Entscheidung und geht die Hand nochmals kurz in Gedanken durch. Macht die Geschichte, die euch euer Gegner erzählt, überhaupt Sinn? Raise vor dem Flop, Bet am Flop sowie am Turn und am River, obwohl sich die Struktur des Boards mit jeder Karte komplett verändert hat?! Oftmals ist Märchenstunde angesagt und euer Gegner möchte euch ausbluffen. Wenn seine Geschichte jedoch stimmig erscheint und euer Gegner bislang einen sehr soliden Eindruck hinterlassen hat, dann sparen gute Folds am Turn oder River auf Dauer sehr viele Chips. Denn diese Calls, nur am Ende zu sehen, ob es stimmt, was unser Gegner uns im Laufe versucht hat erzählen, sind auf Dauer sehr kostspielig. Merke: Wenn im Zweifel, dann lieber passen.