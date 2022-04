Prop Bets verrückte Wetten Pokerprofis

Nach einigen Stunden hatte Esfandiari dermaßen Muskelkater, dass er es nicht mal bis zur Toilette schaffte. Heimlich versuchte er, sich am Pokertisch in eine Wasserflasche zu entleeren. Der Versuch flog auf und die Story landete bei CNN…. Esfandiari (@magicantonio) gewann die Wette, entschuldigte sich für die Sauerei am Tisch und spendete die $50.000.