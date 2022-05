Geld Bankroll Management

Merke: Jeder Pokerspieler durchläuft früher oder später auch mal eine Pechsträhne! Sollte unsere Bankroll sogar auf 100€ runterfallen, könnten wir folgerichtig nur noch 1€ Turniere spielen. Wir müssen uns lediglich diszipliniert an diese Strategie halten. Dann laufen wir nie in Gefahr, pleite zu gehen. Nach oben hin gilt das Anpassen der Strategie natürlich ebenfalls. Haben wir uns solide Gewinne erspielt und unsere Bankroll von den ursprünglich 1.000€ auf 1.500€ ausgebaut, gehen wir ins nächsthöhere Limit und können uns Turniere mit einem Startgeld von 15€ erlauben. Bei einem Guthaben von 2.000€ springen wir in 20€ Events, usw. Auch hier habe ich in der Vergangenheit etliche Spieler mit viel Talent kennengelernt, die nach oben hin nie angepasst haben und teils seit über 10 Jahren und länger erfolgreich im Cent-Bereich spielen, obwohl sie auch in den Limits darüber ziemlich sicher profitabel abschneiden würden. Bei erfolgreichem Aufbau der Bankroll empfehle ich: Durchaus auch mal Schüsse in den nächsthöheren Limits riskieren. Wenn man sich wohl fühlt und es zudem erfolgreich verläuft, dann verweile ich dort. Wenn man jedoch merkt, dass man an seine Grenzen stößt und die Bankroll schrumpft, dann gehe ich vorübergehend wieder zurück in das tiefere Limit um a) Selbstbewusstsein zu tanken und b) die Bankroll wieder aufzubauen. Grundsätzlich gilt: Spiele Poker nie mit Geld, dass Du nicht wirklich übrig hast. Das nimmt zumindest schon einmal den Druck des „unbedingt gewinnen müssens“ raus und lässt dich entspannter am Tisch sitzen. Und Poker soll ja auch Spaß machen, oder?