Han Kuo gewinnt WSOP Circuit

Wenn die garantierte Gewinnsumme um fast das Doppelte übertroffen wird, kann man von einem Erfolg sprechen. So geschehen beim aktuellen Event der World Series of Poker Circuit (WSOPC) im holländischen Venlo. Auch Dank zahlreicher Online-Qualifier von GGPoker spielten im Main Event am Ende 961 Spieler um €922.536.