Hustler Cashgame live MrBeast Alex Botez Phil Hellmuth

Die Bilder geben es nicht eindeutig wieder, aber es scheint so, als ob Hellmuth nach längerer Überlegung passen würde woraufhin Slime seine Karten zeigt. Hellmuth behauptet, nicht gepasst zu haben und bietet $5.000, wenn Slime den Einsatz zurücknimmt. So passiert es, der Pott geht an Hellmuth. Bei einem Call wären Turn und River gelegt worden, Hellmuth hätte die Hand noch verloren. Macht Euch im nachfolgenden Video selbst einen Eindruck, ob man die Aktion von Hellmuth als „Fold“ werten kann.