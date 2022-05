Poker Amateur Profi Details

Was bringt es dir, wenn du der 9. beste Spieler auf der Welt ist und die 8 besten der Welt bei dir am Tisch sitzen? In einer solchen Partie bist du Außenseiter und es wird fast unmöglich zu gewinnen. Die Tisch- und Gegnerauswahl ist daher enorm wichtig beim Pokern. Quasi überlebenswichtig für jeden ambitionierten Pokerspieler. Je mehr spielschwache Gegner am Tisch sitzen, desto einfacher wird es. In Turnieren ist dies natürlich nicht zu beeinflussen, da man automatisch zugelost wird und häufig zwangsweise auf starke Konkurrenten trifft. Aber in den Cashgames - Live wie Online - kann man in der Regel selbst bestimmen, wo bzw. an welchem Tisch man sitzt. Und auch, wenn dieser Spruch bereits uralt ist. Er trifft auch noch heute zu: Wenn du nach einer Stunde Pokern den Fisch (den schwächsten Spieler) am Tisch noch nicht ausgemacht hast, dann bist du es selbst!