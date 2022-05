Poker News Daniel Negreanu Doug Polk Podcast

Grundsätzlich muss man bei allen diesen Events darauf achten, wie die Turniere genau strukturiert sind. Es gibt kein globales Format für Mystery Bounty Turniere und so unterscheiden sich Strukturen und Regeln von Anbieter zu Anbieter. Bei manchen gibt es die Bountys erst an Tag 2, andere haben normale Bountys während Tag 1 und Wechseln dann auf Mystery in Tag 2 etc. Also Augen auf, beim Turnier-Ticket-Kauf.