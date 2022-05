Poker Turnier oder Cashgame

Zum Thema Varianz möchte noch ein kleines Beispiel anfügen. Der finnische Weltklassespieler Juha Helppi hat in seiner Poker-Karriere bereits knapp 8 Millionen Dollar bei Turnieren gewonnen. Er ist die Nr. 2 seines Landes und die Nr. 146 auf der Welt. Ein absoluter Top-Spieler. Bei seinen ersten 40 Main-Event Teilnahmen der European Poker Tour von 2004 bis zum Dezember 2008 kam der Finne nicht ein einziges Mal (!) ins Preisgeld. Die hohen Startgelder der EPTs inkl. der für Reisen, Unterkunft, etc. verbundenen Nebenkosten hätte für sehr viele Pokerprofis das AUS bedeutet – Bankrott! Juha Helppi konnte diese negative Varianz finanziell wie mental kompensieren. Er ist auch heute noch im Poker-Business vertreten. Geduld und Disziplin sind kein Problem? Du kannst die Gänge jederzeit hoch & runter schalten und dein Spiel an die aktuelle Tischdynamik sowie Spielweise der Gegner anpassen? Eine Negativserie beeinflusst dein Spiel nicht im Geringsten und du bist zudem in der Lage einen positiven Lauf voll auszureizen? Dann mache dir keine Gedanken! Egal, ob Turnier oder Cashgame - Poker, das schönste Spiel der Welt, wird dir in beiden Varianten viel Spaß und auch die gewünschten Erfolge bereiten. Good game - wir sehen uns an den Tischen.