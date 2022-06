Der neueste Hit in Vegas Flip and Go

Flip & Go No Limit Holdem war angesagt! Ein Turnier mit einem Buy-In $1.000. Worum geht es beim Flip & Go? Jeweils 8 Spieler, die das Startgeld von $1.000 entrichteten, trafen sich an einem Tisch und es wurde lediglich eine einzige(!) Pokerhand gespielt. Es wurde geflippt. Derjenige mit der besten Hand kam weiter und war bereits „in the money“, wie es unter Pokerspielern heißt. Zu Beginn des Spiels bekam jeder 3 Karten ausgeteilt. Danach wurde der Flop ausgelegt. Hier dann die einzige Situation, wo man kurz überlegen musste bzw. eingreifen durfte. Man musste sich von einer seiner 3 Karten trennen, bevor die Turn- und Riverkarte aufgedeckt wurden. Ich würde diesen Skillfaktor allerdings nicht überbewerten, denn die Entscheidung über die abzulegende Karte ist in 99 von 100 Fällen selbst von Anfängern leicht zu treffen und logisch abzuleiten. Um den Spaßfaktor bei dieser Variante noch ein wenig zu erhöhen, mussten alle Spieler ihre Karten offen legen, bevor der Dealer die Riverkarte umdrehte. So konnten alle mitfiebern und der Nervenkitzel wie Spaßfaktor wurde noch ein wenig erhöht. Wer diesen Flip dann gewann, war nicht nur im Preisgeld, sondern damit auch im Hauptturnier, welches dann im normalen No-Limit Holdem Modus weitergespielt wurde. Nun, in den USA gibt es gibt es sehr viele Pokerspieler, die ihr Leben lang davon träumen einmal bei der WM ins Preisgeld zu kommen. Bei normal gespielten Events sind sie meist chancenlos. Bei dieser Flip-Variante jedoch hat jeder eine gleich verteilte Chance von 1 zu 8 (12.5%). Somit versuchten also viele Freizeit- und Gelegenheitsspieler ihr Glück. Bei den Profi-Pokerspielern & Grindern hingegen, die ansonsten wirklich jeden kleinsten Vorteil suchen um die Glückskomponente zu minimieren, hätte man eigentlich meinen sollen, dass so ein Flip-Event nicht wirklich massive Begeisterungsstürme auslöst. Sehr weit gefehlt!