Der Traum der Poker-WG

Für Beide läuft es an den ersten zwei Tagen richtig gut. Vergangene Nacht wurde runtergespielt bis auf fünf Spieler, morgen wird am offiziellen Finaltisch der Champion gekürt. Aus der Wiener Poker-WG ist noch einer dabei. Koray Aldemir scheiterte in einer spektakulären Hand, wurde Sechster (Preisgeld $258.812) und verpasste die Gelegenheit, als erster Main Event Champion auch das „Main Event der Profis“ zu gewinnen. Und vor allem die Chance, mit dem Buddy gemeinsam um den Titel zu kämpfen. Denn Becker ist noch dabei, liegt in Chips auf Rang 4. Chipleader ist Titelverteidiger Dan „Jungleman“ Cates.