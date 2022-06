Jessica Teusl wird Achte im Monster Stack

Besonders beliebt sind bei der World Series of Poker (WSOP) die Turniere, die auch von Hobby- und Amateurspielern leichter gestemmt werden können. Ein Buy-In von $1.500 lockte die Spieler in Scharen an. Am Ende registrierten sich 6501 Pokerfans für das viertägige „Event #21: $1.500 Monster Stack No-Limit Holdem“ und schafften damit einen Preispool von fast $9 Mio.