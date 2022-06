Kruse verpasst Preisgeld Aldemir casht

Glücklicherweise gibt es für die Spieler immer auch die Möglichkeit, sich direkt in einem anderen Event einzukaufen. Kruse entschied sich für „Event #10: $10,000 Dealer´s Choice 6-Handed Championship“. Das Besondere bei diesem vor allem bei Pokerprofis beliebtem Turnier, ist die Auswahl der zu spielenden Variante. Der Spieler in der Dealer-Position (Button) darf entscheiden, welche Pokervariante gespielt wird. Dabei gibt es 20(!) unterschiedliche Möglichkeiten. Kruse hat schon mehrfach gezeigt, dass er auch in selten gespielten Varianten mit den Profis mithalten kann.