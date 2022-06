Max Kruse starker Siebter bei der WSOP

Generell läuft es für Cowen in den vergangenen Monaten ausgezeichnet. Beim WSOP Main Event 2021 belegte er Rang 39, wenige Tage später gewann er „Event #80: $3.000 6-handed Pot-Limit Omaha“. Im März siegte Cowen in einem €10.000 High Roller Event der European Poker Tour (EPT). Doch kein Zahltag war so voluminös wie dieser. Knapp $1.4 Mio. wandern auf das Konto des Profis aus Alcester in der Nähe von Birmingham.