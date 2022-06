mein WSOP Drama

Ich habe dieses Turnier 2015 mitgespielt und die physische Komponente völlig unterschätzt. Im letzten Level von Spieltag 1 wäre ich fast eingeschlafen am Tisch. Am 2. Spieltag ging es etwas besser. Und mit jeder überstandenen Stunde stieg nicht nur die Spannung, sondern auch mein Adrenalinpegel. Ich hatte das Erreichen der ersten Preisgeldstufe bereits vor Augen. Es waren im letzten Level von Tag 2 lediglich noch 20 Minuten zu spielen und ich würde gut 20 Big Blinds eintüten, wenn ich in den letzten Händen nicht noch eine Premiumhand ausgeteilt bekommen würde. Dann kam eine Situation, die mich auch 7 Jahre später nachts noch quält, ja ab und an sogar aus dem Schlaf reißt. Ein Spieler, der den ganzen Tag über mit mir am Tisch saß und in knapp 10 Stunden lediglich 5 Hände spielte, erhöhte leicht. Alle anderen passten und ich wachte im Big Blind mit einem König und einen Buben auf. Ich wusste, dass er eine bessere Starthand haben würde, aber mit den vielen Chips, die bereits in der Mitte lagen, sah ich mich - entgegen meinem ursprünglichen Plan - mathematisch gezwungen mitzugehen. Und ich wurde belohnt. Mit JJ5 der Traumflop für mich! Ich hatte ihn. Jetzt galt es nur noch so viele Chips wie irgendwie möglich aus ihm rauszupressen. Und mein Gegner biss an. Turnkarte war eine 7. Riverkarte eine 4. Kein Flush möglich. Am Turn und River setzte ich. Dann jedoch kamen die Worte aus seinem Mund, die ich nie für möglich hielt. „I am All-In“! Oh Gott, mein Turnierleben stand auf dem Spiel. Wusste er, dass ich Angst hatte auszuscheiden und wollte dies für sich ausnutzen? Oder hatte er wirklich die Hand, die er repräsentierte? Ich überlegte fast 10 Minuten und entschied mich dann für den Call. Er zeigte mir tatsächlich AJ. Ich war ausgeschieden. Meine Hoffnung und das Startgeld von $10.000 zerplatzten wie eine Seifenblase. Der Gedanke an diesen Moment sowie das Ausscheiden schmerzen noch heute. Titelverteidiger dieses Events ist übrigens der Deutsche Koray Aldemir. Der 32-Jährige in Berlin geborene und mittlerweile in Wien lebende Pokerprofi setzte sich im letzten Jahr gegen 6.649 Kontrahenten durch und gewann $8.000.000. Ob auch in diesem Jahr ein Deutscher ganz oben auf dem Treppchen steht? Am 16. Juli werden wir es wissen. Und selbstverständlich werden wir von Sport1 euch auf dem Laufenden halten. Good game, wir sehen uns an den Tischen.