Neymar bei der WSOP

Brandes erwischte in der Schlussphase des Turniers einige unglückliche Situationen. Tong Li mit A♦️8♣️6♠️3♣️ nur Brandes mit K♦️10♥️8♥️3♥️ sehen einen Flop mit A♠️A♥️6♣️. Full House also für Li. Beide Spieler checken, die 4♥️ bringt Brandes einen Flush Draw. Brandes spielt 800,000 an, Li bezahlt. Eine 9♥️ vervollständigt den Flush für Brandes, sein Einsatz von 800,000 wird von Li sofort erhöht. Sehr diszipliniert wirft der Deutsche seinen Flush weg. Immerhin blieben ihm am Ende $907.132 für seinen zweiten Platz.