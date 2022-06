Neymars wilder Lauf bei der WSOP

Welche Attribute verbinden Fußballfans mit brasilianischem Fußball? Schnell, tänzerisch, dribbelstark. So ähnliche Qualitäten muss man mitbringen, wenn man beim Poker ein „Super Turbo“-Turnier bestehen will. Bei der aktuellen World Series of Poker (WSOP) hat Neymar scheinbar das für ihn geeignete Turnier gefunden. Bei „Event #41: $1.000 Super Turbo Bounty No-Limit Holdem“ belegte der PSG-Stürmer nach einem furiosen Lauf unter 2.227 Spielern einen beachtlichen 49. Platz.