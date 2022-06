Poker News NippleGate bei WSOP

Insgesamt sind in Deutschland 5.306 Spieler im GPI gelistet. Für Player Of The Year 2022 steht momentan eine Spielerin ganz oben auf der Liste. Die in den USA lebende Jessica „Lilith“ Vierling nimmt mit 1.598,79 Punkten Platz 1 ein. Weitere interessante Namen in den Top 10 diese Woche sind Dominik Nitsche auf Platz 4, Ole Schemion auf Platz 5 und Weltmeister Koray Aldemir auf Platz 8.