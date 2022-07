A Chip and a Chair

Für mich persönlich noch ein wenig beeindruckender jedoch ist die Geschichte von Michael Martin (USA). Weil ich eben persönlich dabei war und mit meinem Sport1-Kollegen Markus Krawinkel das folgende Geschehen LIVE kommentiert habe. Final Table der EPT London 2008. In den USA buchen am Tag zuvor die Freundin sowie die Mutter von Michael Martin von Washington aus einen Flug nach London um den Freund/Sohn am Finaltisch zu unterstützen. Der Trip klappt jedoch nicht wie geplant und die beiden kommen erst mit einigen Stunden Verspätung im Casino in London an. Genau zu dem Zeitpunkt, als Michael Martin gerade einen Riesenpott verlor und ihm lediglich etwas mehr als ein Big Blind übrig blieb. Die ganze Reise für die Katz? Zum ihn in der nächsten Hand ausscheiden zu sehen? Was dann geschah, war das Unglaublichste, was ich je beim Pokern gesehen und erst Recht kommentiert habe. Und ich kann bis heute nicht erklären, ob es einfach eine „Fügung von oben“ war und die Belohnung für Freundin/Mutter für die auf sich genommenen Strapazen. Oder einfach Zufall. Oder ob Michael Martin die Energie spürte, die von nun an von der Rail aus auf sein Spiel überging. In jedem Fall gewann er 11(!) Pötte nacheinander und avancierte innerhalb von nur 30 Minuten zum Chipleader. Einige Stunden später stemmte er den Siegerpokal nach oben und war um $1.800.000 reicher. Denkt an diese beiden Geschichten, wenn es beim nächsten Pokerturnier eventuell aussichtslos erscheint und ihr kaum noch Chips vor euch stehen habt. Manchmal reicht A CHIP & A CHAIR. Good game, wir sehen uns an den Tischen.