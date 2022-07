Der irre Lauf der Natalie Hof

Quasi bei jedem Event, an dem sie teilnahm, ging die Reise recht weit. Beim Event #49 unter 1.977 Teilnehmern sprang Platz 85 für gut $6.000 heraus und beim Ladies Event #61 gar Platz 8 für $16.710. Hätten Natalies Asse dort am Ende von Tag 3 gegen die Könige von Meikat Siu (USA) gehalten, wäre sie sogar als klare Chipleaderin an den Final Table gegangen. Aber die US-Amerikanerin bastelte sich mit der Riverkarte eine Straße. Heute Nacht wird es also nochmals ernst. Ich weiß, dass sich Natalies Leben nicht verändern wird. Egal ob sie auf Platz 33 ausscheidet oder den Titel holt. Sie wird auch nicht nervös ins Rennen gehen. Für sie stehen der Spaß im Leben und die Gesundheit ihrer Familie weit mehr im Vordergrund.