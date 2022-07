GG Poker gründet integrity council

Vor allem in der High Stakes Szene war es in der Vergangenheit zu Betrugsvorwürfen gekommen. So sollen Ali Imsirovic und Jake Schindler bei sogenannte Realtime Assistance Systeme an den Onlinetischen verwendet haben. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um Programme, die vergleichbar mit einem Schachcomputer Lösungen für bestimmte Situationen errechnen.