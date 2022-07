GGPoker Star Fedor Holz bei der WSOP

Die World Series of Poker (WSOP) erstreckt sich über einen Zeitraum von sieben Wochen. Viele Profis suchen sich daher einen begrenzten Zeitraum, um bei der wichtigsten Turnierserie der Welt dabei zu sein. Zum Start des Main Events am Sonntag, ist nun auch GGPoker-Botschafter Fedor Holz in Las Vegas eingetroffen. Im Interview mit SPORT1 hat er uns verraten, was die Faszination WSOP für ihn ausmacht.