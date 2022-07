Haudegen Elezra gewinnt fünftes Bracelet

Vergangene Nacht konnte Elezra ein weiteres Highlight seiner Karriere verbuchen. Er gewann „Event #63: $10.000 Pot-Limit Omaha 8 or Better Championship“. Pot-Limit Omaha gilt vielen Spielern als die beliebteste Pokervariante, da es mit mehr Action verbunden ist als das verbreitete No-Limit Holdem. Der Zusatz „8 or Better“ bedeutet, dass sich die Spieler auch mit einer niedrigen Hand (maximal 8 high) die Hälfte des Potts sichern können. Also noch mehr Action.....