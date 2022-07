„Jungleman“ gewinnt Edel-Bracelet

Das Heads-Up war an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Dan Cates unterhielt die Fans zudem über Tage mit einer unvergleichlichen Show. Der Amerikaner zelebriert seit Turnierbeginn seinen Status als Titelverteidiger. Er saß in den unterschiedlichsten Kostümen an den Tischen, vor sich das Sieger-Bracelet des vergangenen Jahres platziert.