Poker News: Das $500.000 Bracelet

Insgesamt sind in Deutschland 5.329 Spieler im GPI gelistet. Für einen deutschen Player Of The Year 2022 steht momentan immer noch eine Spielerin ganz oben auf der Liste. Die in den USA lebende Jessica „Lilith“ Vierling nimmt mit 1.681,47 Punkten Platz 1 ein. Weltmeister Koray Aldemir ist auf auf Platz 5 abgerutscht. Auf Platz 2 steht derzeit Leonard Maue und Platz 3 wird belegt von Mauricio Ferreira Pais - beide hatten Erfolge in Las Vegas in der letzten Woche.