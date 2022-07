Poker News: WSOP Fazit - Poker EM in Velden

Mit dem Gewinner des World Series Of Poker Tournament Of Champions ging am Mittwoch die WSOP 2022 nun offiziell zu Ende. Das Tournament of Champions war ausschließlich für die 570 Gewinner von Bracelets und Circuit-Ringen aus der WSOP-Saison 2022 zugänglich. Insgesamt 470 Spieler nahmen an dem Freeroll teil und versuchten, einen Teil des Preispools von $1.000.000 zu gewinnen. Am Ende war es der Amerikaner Benjamin Kaupp, der die $250.000 für Platz 1 für sich sichern konnte.