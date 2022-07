Welcher Spielertyp bin ich?

Am Pokertisch trifft man die verschiedensten Gegner. Sie kommen aus allen Berufsgruppen. Anwälte, Ärzte, Piloten, Unternehmer, Studenten, Arbeiter, Angestellte, Künstler, Sportler und viele mehr. Jede einzelne Tischkonstellation ist unterschiedlich und bringt interessante wie spannende Dynamiken. Die Gespräche gehen in die verschiedensten Richtungen. Und genau dies ist doch zumindest ein Grund, wieso wir Poker alle lieben, oder? Wie aber sieht es mit den unterschiedlichen Spielertypen am Tisch aus? Fast an jedem Table trifft man auf Pokerspieler mit ähnlichen Verhaltensmustern. Ich möchte euch heute mal die am häufigsten vertretenen Spielertypen vorstellen. Vielleicht erkennt ihr euch in der einen oder anderen Kategorie wieder? Oder ihr kennt zumindest jemanden, auf den die Beschreibung passt. Auf geht es.