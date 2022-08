Der größte Zocker aller Zeiten

Aber Archie‘s Lauf war noch längst nicht vorbei! 15 Millionen, 20 Millionen Dollar…25 Millionen Dollar im Gewinn! Und er erhöhte die Einsätze mit jeder Session. Wenn er nun ins Casino kam, so waren die Zuschauerreihen meist innerhalb von Sekunden so proppenvoll, dass man quasi nichts mehr mit bekam, sofern man nicht zu den allerersten in der Rail gehörte. Und auch Jack Binion, der damalige Besitzer des Horseshoe, stand fortan nahezu immer in Sichtweite vom Tisch. Ich konnte spüren, wie der Hals von Jack Binion immer dicker wurde, wenn die Croupiers mal wieder eine neue Lage (Wert eine halbe Million Dollar) an 5.000er Chips aus dem Safe anforderten, weil sie ansonsten Archie‘s Gewinne am Tisch nicht mehr auszahlen konnten. Archie Karas war nun mehr als 30 Millionen Dollar vorn und wohl zum ersten Mal in der Geschichte von Las Vegas kam es zu der absolut kuriosen Situation, dass das Haus einen Spieler darum bitten musste, die Chips aus seinem Safe in Banknoten einzutauschen, weil das Casino keinen einzigen 5.000er Chip mehr im Depot hatte! Meist ließ Archie die Gewinne im Safe des Casinos. Ab und an packte er die Chips auch in eine Sporttasche, setzte sich ins Taxi und fuhr nach Hause…um dann am nächsten Tag mit der voll bepackten Sporttasche (etliche Millionen!) wieder zurückzukommen und weiter zu zocken. Ich habe keine Ahnung, was Archie Karas‘ Ziel damals war. Ob er vielleicht nur das Horseshoe platt spielen oder vielleicht gar alle Geldreserven von ganz Las Vegas erspielen wollte. Vielleicht wollte er, dass die Stadt irgendwann mal „Las Karas“ heißen sollte. Auch habe ich keine Ahnung, ob es Archie jemals bewusst war, wie viel Geld 40 Millionen Dollar überhaupt ist. Nur mal ein kleines Rechenbeispiel: Wenn er diese Summe mit einem Satz von 7,5% verzinst hätte – ja, solche Zinssätze gab es damals und es ist vermutlich sogar eher noch tief angesetzt – dann hätte er pro Jahr 3 Millionen Dollar ausgeben können, ohne dass sein Guthaben weniger geworden wäre. Das wären 250.000$ pro Monat gewesen oder umgerechnet gute 8.000$ pro Tag zum Verprassen. Tja….da Las Vegas heute immer noch Las Vegas heißt und da es das gute alte Binions Horseshoe heute ebenfalls noch gibt, könnt ihr euch vermutlich denken, wie die Story ausgegangen ist. Sein Lauf war irgendwann vorbei. Archie fand einmal mehr das Bremspedal nicht. Es dauerte nur einige Monate und er war von 40 Millionen Dollar wieder bei Null angelangt…er hatte alles auf Heller und Pfennig wieder zurück verloren! Sehr lange habe ich dann nichts mehr von ihm gehört. Bis 2008, als er den Final Table bei einem WSOP Event erreichte und für Platz 7 knapp 20.000$ erhielt. Ein Jahr später erreichte er abermals den Final Table, dieses Mal beim Deuce to Seven Draw Event, und für Platz 5 gab es knapp 54.000$. Ich dachte er könnte daraufhin eventuell einen abermaligen Kickstart zum Multimillionär hinlegen, aber dem war nicht so. Die letzte traurige Nachricht kam im Herbst 2013. In einem Casino in Lakeside (Kalifornien) wurde er des Betruges überführt, als er beim Black-Jack einzelne Karten mit einem Färbemittel markiert und manipuliert hat. Er hatte dies wochenlang praktiziert und war mit dieser Methode knapp 8.000$ vorn. Anhand von Videosequenzen konnte man nachweisen, dass er sich illegal verhalten hatte. Er saß 73 Tage im Gefängnis.